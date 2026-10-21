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DIICOT extinde ancheta în cazul lui Călin Georgescu. Percheziții la un bărbat suspectat că i-ar fi verificat locuința

Călin Georgescu/ Inquam Photos / George Călin

Călin Georgescu/ Inquam Photos / George Călin

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 21 oct. 2026, 15:06

Procurorii cercetează o posibilă tentativă de identificare și afectare a mijloacelor tehnice folosite pentru supravegherea imobilului din Mogoșoaia.

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul în care este vizat Călin Georgescu, precum și față de un bărbat de 35 de ani, suspectat că ar fi verificat locuința acestuia din Mogoșoaia pentru a descoperi eventuale mijloace de supraveghere instalate de anchetatori.

Potrivit DIICOT, faptele investigate ar fi avut loc la 26 septembrie 2026. Bărbatul de 35 de ani ar fi acționat la solicitarea unui alt suspect și ar fi scanat imobilul pentru identificarea unor dispozitive de înregistrare audio-video. Anchetatorii susțin că demersul ar fi urmărit inclusiv alterarea datelor informatice sau perturbarea sistemelor utilizate pentru supravegherea tehnică.

Astăzi, 21 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat și instigare) și tentativă la infracţiunile de alterarea integrităţii datelor informatice și perturbarea funcţionării sistemelor informatice.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, la data de 26.09.2026, un suspect în vârstă de 35 ani, la solicitarea unui alt suspect, în vârstă de 64 de ani (ce are calitatea de inculpat într-un alt dosar instrumentat de către DIICOT – Structura Centrală) a procedat la scanarea/verificarea imobilului acestuia, din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, având ca scop identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video utilizate de organele judiciare, precum și alterarea datelor informatice ori perturbarea funcționării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică. Demersul a avut loc după ce, la data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat o percheziție domiciliară la imobilul respectiv, în cadrul unei cauze penale în care au fost puse în aplicare și măsuri de supraveghere tehnică, împrejurări cunoscute de cei doi suspecți.

Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților

— au transmis reprezentanții DIICOT într-un comunicat

Două percheziții în București

DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în București. Potrivit procurorilor, tentativa nu și-ar fi atins scopul, mijloacele tehnice folosite de organele judiciare nefiind afectate.

Acțiunea ar fi avut loc după o percheziție efectuată anterior, la 21 septembrie, la locuința din Mogoșoaia, într-un dosar în care fuseseră dispuse și măsuri de supraveghere tehnică.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele investigate.

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