Cum păstrezi controlul asupra divertismentului online: timp, bani și limite personale

Folosirea responsabilă a platformelor de divertisment online începe cu trei întrebări simple: cât timp petreci acolo, cât cheltuiești și dacă poți întrerupe activitatea atunci când îți propui. Răspunsurile sunt importante indiferent dacă joci un joc video, urmărești conținut pe o rețea socială sau participi la jocuri de noroc.

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