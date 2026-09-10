Condamnarea unui fost general STS, anulată de Curtea de Apel București. Ce au decis judecătorii

Curtea de Apel București a anulat condamnarea primită de fostul general în rezervă al Serviciului de Telecomunicații Speciale, Florin Mihalache, într-un dosar de trafic de influență, spălare de bani și fals în înscrisuri.
Condamnarea fusese pronunțată în primă instanță, iar decizia definitivă a instanței de apel schimbă situația juridică a fostului oficial.
Fusese condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare
Florin Mihalache, fost adjunct al directorului STS în perioada 2001-2005, fusese condamnat de Tribunalul București la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare.
Instanța stabilise o pedeapsă de un an și șase luni pentru trafic de influență, trei ani pentru spălarea banilor și șase luni pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată. Pedepsele au fost contopite, rezultând condamnarea finală de 3 ani și 8 luni.
Dosarul a pornit de la acuzațiile procurorilor că fostul general ar fi cerut 75.000 de euro unui administrator de firmă. În schimbul banilor, acesta ar fi susținut că poate interveni pe lângă un om de afaceri cu care administratorul avea mai multe litigii comerciale.
Banii ar fi fost mascați printr-un contract fictiv
Potrivit anchetatorilor, suma de 75.000 de euro ar fi reprezentat contravaloarea unui autoturism de lux solicitat inițial de Mihalache.
Pentru a ascunde proveniența banilor, procurorii au susținut că fostul general ar fi încheiat cu denunțătorul un contract fictiv de împrumut. Ulterior, în ianuarie 2022, cei 75.000 de euro ar fi fost predați, moment în care anchetatorii au constatat flagrantul.
Intervenția promisă ar fi urmărit stingerea unor litigii comerciale și recuperarea unor datorii de aproximativ 1,5 milioane de euro.
Condamnarea a fost anulată
În urma apelului, Curtea de Apel București a desființat condamnarea pronunțată anterior. Soluția vine în contextul jurisprudenței privind prescripția răspunderii penale și efectele deciziilor Curții Constituționale referitoare la întreruperea termenelor de prescripție.
Prin urmare, condamnarea de 3 ani și 8 luni nu mai produce efecte, iar situația penală a fostului general este schimbată în urma deciziei instanței de apel.
Cazul se înscrie într-o serie de dosare în care instanțele au analizat efectele deciziilor CCR privind prescripția și au dispus încetarea proceselor penale sau anularea unor condamnări.