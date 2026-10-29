Bărbat reținut la Alba Iulia pentru conducere fără permis și refuzul probelor biologice

Publicat 29 oct. 2026, 13:50 Sursă Ziarul Unirea

Polițiștii din Alba Iulia au reținut un bărbat de 47 de ani, care a fost prins la volan cu dreptul de conducere anulat. Suspectul a refuzat atât testarea cu etilotestul, cât și prelevarea de probe biologice.

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