Bărbat reținut la Alba Iulia pentru conducere fără permis și refuzul probelor biologice

Polițiștii din Alba Iulia au reținut un bărbat de 47 de ani, care a fost prins la volan cu dreptul de conducere anulat. Suspectul a refuzat atât testarea cu etilotestul, cât și prelevarea de probe biologice.
Un bărbat în vârstă de 47 de ani, din municipiul Alba Iulia, a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, potrivit IPJ Alba. El este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
Incidentul a avut loc în seara zilei de 28 octombrie 2026, când polițiștii de ordine publică au oprit pentru control un autoturism pe strada Brădișor. Verificările efectuate la fața locului au arătat că conducătorul auto avea dreptul de a conduce anulat.
Ofițerii i-au solicitat bărbatului să se supună testării cu aparatul etilotest, însă acesta a refuzat. Pentru stabilirea alcoolemiei, suspectul a fost condus la spital, unde a refuzat din nou colaborarea, de această dată pentru prelevarea de mostre biologice.
În cursul zilei de 29 octombrie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia pentru dispunerea măsurilor legale. Cercetările în acest caz sunt continuate de autorități.