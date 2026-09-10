Advertising
Social· 1 min citire
August 2026 rescrie istoria climatică. Cea mai fierbinte lună înregistrată vreodată
FOTO: Arhivă
Datele oficiale confirmă că recordurile de temperatură au fost depășite la nivel global, cu un impact major asupra ecosistemelor și societății.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:06Cod galben de caniculă în șase județe. Temperaturile extreme revin în forță
- 09:46Inconștiență la volan pe Autostrada A1. A mers pe contrasens, a provocat un accident în lanț și a fugit
- 09:16Un șofer de microbuz a fost prins băut la volan în timp ce transporta copii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News