Arest preventiv pentru bărbatul care a intrat în sediul Poliției Alba Iulia cu armă de airsoft

Publicat 27 oct. 2026, 09:28 Sursă adevarul

Un bărbat de 43 de ani a fost plasat sub arest preventiv pentru 30 de zile, după ce sâmbătă seară, 24 octombrie, a intrat în sediul Poliției Municipiului Alba Iulia cu o armă de airsoft și o grenadă simulată.

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