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Arest preventiv pentru bărbatul care a intrat în sediul Poliției Alba Iulia cu armă de airsoft

FOTO: Poliția Română/Facebook

FOTO: Poliția Română/Facebook

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat27 oct. 2026, 09:28
Sursăadevarul

Un bărbat de 43 de ani a fost plasat sub arest preventiv pentru 30 de zile, după ce sâmbătă seară, 24 octombrie, a intrat în sediul Poliției Municipiului Alba Iulia cu o armă de airsoft și o grenadă simulată.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, inculpatul a pătruns în clădirea instituției având asupra sa o replică metalică fidelă a unui pistol-mitralieră. Acesta ar fi aruncat în hol un obiect care imita o grenadă fumigenă, iar apoi a îndreptat arma spre un polițist, solicitându-i să fie împușcat.

Ofițerul de serviciu, temându-se că armamentul este real, s-a retras în dispecerat și a chemat colegii, pregătindu-și propria armă. Bărbatul a continuat să țină replica îndreptată spre ușa încăperii și a cerut polițiștilor să iasă.

La sosirea altor forțe de ordine, suspectul s-a predat și a fost imobilizat. La controlul corporal, pe lângă obiectele periculoase, a mai fost identificat un cuțit de tip briceag.

Investigații și măsuri preventive

Verificările au confirmat că pistol-mitraliera era o replică de airsoft, model AK-47, cu proiectile din plastic, nesupusă autorizării. Obiectul care imita grenada a fost identificat ca fiind un dispozitiv destinat antrenamentului, de tip «dummy».

Duminică, 25 octombrie, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru ultraj și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. S-a solicitat arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, cerere pe care judecătorii au admis-o.

În motivarea propunerii de arestare preventivă, procurorul a avut în vedere gravitatea concretă a conduitei cercetate, care ar fi creat aparența unui atac armat în sediul poliției. Aspectul realist al obiectelor și modul în care acestea ar fi fost utilizate au determinat polițiștii să adopte măsuri de protecție și să își pregătească armamentul.

a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia într-un comunicat de presă

Procuratura a subliniat că situația ar fi putut escalada, existând riscul ca polițiștii să folosească armele reale, ceea ce ar fi avut urmări grave pentru toți cei prezenți în clădire. Arestarea preventivă a fost considerată necesară pentru protejarea ordinii publice.

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