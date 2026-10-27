Arest preventiv pentru bărbatul care a intrat în sediul Poliției Alba Iulia cu armă de airsoft

Un bărbat de 43 de ani a fost plasat sub arest preventiv pentru 30 de zile, după ce sâmbătă seară, 24 octombrie, a intrat în sediul Poliției Municipiului Alba Iulia cu o armă de airsoft și o grenadă simulată.
Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, inculpatul a pătruns în clădirea instituției având asupra sa o replică metalică fidelă a unui pistol-mitralieră. Acesta ar fi aruncat în hol un obiect care imita o grenadă fumigenă, iar apoi a îndreptat arma spre un polițist, solicitându-i să fie împușcat.
Ofițerul de serviciu, temându-se că armamentul este real, s-a retras în dispecerat și a chemat colegii, pregătindu-și propria armă. Bărbatul a continuat să țină replica îndreptată spre ușa încăperii și a cerut polițiștilor să iasă.
La sosirea altor forțe de ordine, suspectul s-a predat și a fost imobilizat. La controlul corporal, pe lângă obiectele periculoase, a mai fost identificat un cuțit de tip briceag.
Investigații și măsuri preventive
Verificările au confirmat că pistol-mitraliera era o replică de airsoft, model AK-47, cu proiectile din plastic, nesupusă autorizării. Obiectul care imita grenada a fost identificat ca fiind un dispozitiv destinat antrenamentului, de tip «dummy».
Duminică, 25 octombrie, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru ultraj și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. S-a solicitat arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, cerere pe care judecătorii au admis-o.
Procuratura a subliniat că situația ar fi putut escalada, existând riscul ca polițiștii să folosească armele reale, ceea ce ar fi avut urmări grave pentru toți cei prezenți în clădire. Arestarea preventivă a fost considerată necesară pentru protejarea ordinii publice.