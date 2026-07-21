Advertising
Social· 1 min citire
Alertă pe Marea Neagră. Un petrolier este în flăcări, după impactul cu o mină marină, la câteva zeci de kilometri de Sulina
Mina pe Marea Neagra
Publicat21 iul. 2026, 08:43
Actualizat21 iul. 2026, 09:32
Sursărealitatea.net
O explozie s-a produs în noaptea de luni spre marți la bordul unui petrolier aflat în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe. Incidentul a fost confirmat chiar de către președintele Nicușor Dan. Deflagrația ar fi fost provocată de contactul cu o mină marină.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:51Rezultate definitivat 2026. Ministrul Educației:”6.345 de cadre didactice au promovat examenul”
- 08:54Cum va fi vremea până la jumătatea lunii august. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
- 07:50Titularizare 2026: Peste 37.000 de candidați susțin proba scrisă. Când se afișează rezultatele
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News