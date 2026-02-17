Alertă de iarnă pe șosele și căi ferate: intervenție masivă pregătită de autorități

Intervenție masivă pregătită de autorități

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, a mobilizat peste 1.570 de utilaje și aproximativ 3.000 de angajați pentru a face față condițiilor meteo severe anunțate în mai multe regiuni ale țării. Măsurile vizează menținerea traficului rutier în condiții de siguranță, în contextul ninsorilor și al temperaturilor scăzute.

În paralel, transportul feroviar se pregătește pentru intervenții rapide, fiind puse la dispoziție 33 de pluguri speciale, dintre care 15 hidraulice și 18 simple. Informațiile au fost transmise într-un comunicat al Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Marți, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a avut întâlniri cu responsabilii tuturor modurilor de transport – rutier, feroviar, aerian și naval – pentru a analiza nivelul de pregătire în fața avertizărilor meteorologice emise pentru perioada următoare.

În cadrul discuțiilor, au fost prezentate rapoarte detaliate privind stadiul intervențiilor de deszăpezire și măsurile adoptate pentru asigurarea continuității traficului. Autoritățile au verificat situația utilajelor, a stocurilor de materiale antiderapante, a personalului mobilizat și capacitatea de reacție rapidă în caz de urgență.

De asemenea, au fost analizate mecanismele de coordonare și comunicare operativă dintre instituții, astfel încât eventualele probleme să fie gestionate eficient și în timp util, pe toate rețelele de transport aflate în administrarea ministerului.

Reprezentanții CNAIR au precizat că, în funcție de evoluția situației din teren, numărul de utilaje și de angajați poate fi suplimentat prin sprijin din partea direcțiilor regionale învecinate. Scopul principal rămâne menținerea drumurilor deschise și asigurarea siguranței participanților la trafic pe durata episoadelor de vreme severă.