Ajutorul de încălzire 2026/2027: data-limită până la care se pot depune cererile

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 08:56

Românii care au nevoie de ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027, și îndeplinesc condițiile legale, trebuie să depună cererile la primărie până la 20 noiembrie pentru a primi sprijinul începând din această lună, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

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