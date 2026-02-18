Adolescentă rănită grav după ce a fost electrocutată pe o stradă din București. Un copac doborât de vânt a provocat incidentul

Adolescentă rănită grav după ce a fost electrocutată pe o stradă din București

O fată în vârstă de 16 ani a fost găsită inconștientă, miercuri seară, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei, existând suspiciunea că s-ar fi electrocutat după ce a intrat în contact cu fire de tensiune căzute pe carosabil.

Potrivit autorităților, în jurul orei 18:00, polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112 cu privire la o persoană căzută la pământ, posibil electrocutată. La fața locului, aceștia au găsit o minoră aflată în stare de inconștiență, care prezenta semne vitale.

Un echipaj SMURD a intervenit rapid, i-a acordat primul ajutor și a transportat-o de urgență la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

În zonă au fost chemați și pompierii, după ce s-a constatat că un copac fusese doborât peste cablurile de electricitate, care ajunseseră pe sol. Din acest motiv, exista un pericol major pentru trecători.

Polițiștii au delimitat perimetrul și au restricționat accesul în zonă, până la sosirea unei echipe specializate care să remedieze situația și să elimine riscurile. Familia fetei a fost informată despre incident, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs evenimentul.

Cazul vine pe fondul vremii severe din Capitală. Doar miercuri dimineață, pompierii au gestionat peste 160 de intervenții, fiind îndepărtați aproape 200 de copaci rupți, mai mulți stâlpi avariați și cabluri electrice căzute, care au provocat pagube și pericole pentru populație.