Adolescent din Blaj, reținut de polițiști pentru furt calificat

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 14:16

Un adolescent din Blaj a fost reținut de polițiști pentru furt calificat. A sustras alimente și băutură dintr-un supermarket din municipiu, în valoare de aproximativ 1.000 lei.

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