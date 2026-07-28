CNSLR-Frăţia: Problemele semnalate de colegii din Sănătate reflectă efectele politicilor ce afectează sistemul public şi dialogul social

Publicat 28 iul. 2026, 13:26 Sursă realitatea.net

CNSLR-Frăţia îşi exprimă solidaritatea faţă de Federaţia Sanitas şi semnalează că problemele semnalate de angajaţii din Sănătate reflectă efectele unor politici care afectează întregul sistem public şi dialogul social.

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