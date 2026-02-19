Zelenski reafirmă că Ucraina nu va ceda teritorii Rusiei

„Donbasul este parte a independenței noastre”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reiterat marți, 18 februarie, că Ucraina nu va ceda teritorii Rusiei și nu își va retrage trupele din zonele pe care le controlează în prezent, în contextul în care negocierile mediate de Statele Unite pentru încheierea războiului rămân blocate din cauza disputelor teritoriale, la apropierea celei de-a patra aniversări de la invazia pe scară largă a Rusiei.

UPDATE 8:20 - „Mii, zeci de mii de ucraineni au fost uciși apărând această parte a Ucrainei. Trebuie să înțelegem că Donbasul este o parte a independenței noastre, o parte a valorilor noastre. Nu e vorba doar de pământ, ci de oameni”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat jurnalistului britanic Piers Morgan.

Liderul de la Kiev a subliniat că echipele de negociatori au făcut unele progrese în discuțiile tehnice privind monitorizarea unui posibil armistițiu, însă divergențele politice persistă. Zelenski a insistat că orice acord durabil trebuie să includă „garanții de securitate solide” și implicarea Europei.

„Când vorbim despre garanții de securitate, ne referim la garanții concrete, care să prevadă o reacție imediată a lumii sau a unor state în cazul în care Putin își reia agresiunea”, a spus Zelenski.

El a recunoscut starea de epuizare a societății ucrainene după aproape patru ani de război total, dar a evidențiat unitatea națională, evocând mobilizarea generală din timpul atacurilor asupra infrastructurii energetice și eforturile rapide de reparație în capitală.

„Cea mai dificilă situație a fost la Kiev, după atacurile asupra sistemului energetic. 240 de brigăzi au venit din toate regiunile pentru a restabili infrastructura critică”, a spus președintele.

În plan diplomatic, Zelenski a precizat că discuțiile militare și tehnice se apropie de definirea unui cadru pentru o misiune de monitorizare a unui eventual armistițiu, însă chestiunea teritorială rămâne cea mai disputată.

Negocierile de la Geneva s-au încheiat după două zile fără progrese majore; președintele ucrainean a apreciat că pozițiile celor două părți „rămân foarte îndepărtate”. Următoarea rundă de discuții este programată tot în Elveția, conform Kyiv Independent.

Zelenski a calificat drept „inacceptabilă” cererea Rusiei ca Ucraina să-și retragă trupele din zonele din Donbas pe care le mai controlează, subliniind că Kievul nu recunoaște niciun fel de ocupație rusă. El a criticat, de asemenea, tendința diplomației internaționale de a cere concesii Ucrainei, și nu Moscovei.

Abordat despre o eventuală relație de încredere personală cu Vladimir Putin, Zelenski a respins ideea, afirmând că Ucraina are nevoie de „garanții instituționale”, nu de promisiuni individuale.