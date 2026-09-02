USR și PNL atacă la CCR modificarea din Camera Deputaților: PSD le-a oferit extremiștilor putere

Scris de Daniel Onescu Publicat: 2 sept. 2026, 08:33

USR și PNL au anunțat că atacă la CCR hotărârea privind modificarea componenței Biroului permanent al Camerei Deputaților, apreciind că acest lucru s-a realizat prin încălcarea regulilor constituționale și parlamentare privind reprezentarea grupurilor politice.

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