UDMR își stabilește poziția față de viitorul Executiv. SURSE: Formațiunea ar putea susține Guvernul Veștea

Publicat 16 iun. 2026, 12:01 Sursă realitatea.net

Liderii UDMR s-au reunit, marți dimineață, în ședința Consiliului Permanent, pentru a stabili dacă vor susține în continuare guvernul condus de Adrian Veștea. În paralel, PNL a anunțat că nu va sprijini Executivul și i-a cerut premierului să își depună mandatul până la ora 10.00.

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