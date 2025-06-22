SIMION ÎI RĂSPUNDE LIDERULUI REZIȘTILOR DUPĂ ATACURILE ȘOCANTE: FRITZ VREA ȘI EL CONTROL PE SERVICII, NU ERA DE AJUNS CONTROLUL FRANȚEI

George Simion a transmis sâmbătă un mesaj pe Facebook în cadrul căruia a răspuns atacului virulent la adresa AUR lansat de Dominic Fritz, președintele USR.

Dominic Fritz, actualul președinte al USR, a atacat AUR, afirmând că formațiunea condusă de George Simion este "o amenințare la tot ce au construit românii în ultimii 35 de ani" și că promovează "ură, conspirații și violență".

În acest context, replica lui George Simion , lider AUR, nu a întârziat să apară Vorbim despre o replică la fel de dură, cu accente ironice și patriotice, și asta pentru că spune George Simion "Fritz vrea și el control pe servicii, nu era de ajuns controlul Frantei!"

Mai mult decât atât, liderul AUR a transmis: "Murim cu voi de gât, dacă trebuie, pentru o țară suverană"

Mesajul integral al liderului AUR:

"Fritz vrea și el control pe servicii, nu era de ajuns controlul Franței! Și nu mai poate de grija AUR. Herr Dominic, noi suntem băieții ăia care vă bagă carne în frigider. Nu avem lesă ca trandafirii. Murim cu voi de gât, dacă trebuie, pentru o Țară SUVERANĂ."



