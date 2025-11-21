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Scandal în stradă cu președintele! Nicușor Dan, blocat de protestatarul Ceaușescu: „Vrem bănișorii de la borcan!”

Scandal în stradă cu președintele! Nicușor Dan, blocat de protestatarul Ceaușescu: „Vrem bănișorii de la borcan!”

Scandal în stradă cu președintele! Nicușor Dan, blocat de protestatarul Ceaușescu: „Vrem bănișorii de la borcan!”

Realitatea de Alba
Scris de Realitatea de Alba Publicat: 21 nov. 2025, 20:21

Președintele Nicușor Dan a avut parte de minute grele vineri seară, la ieșirea de la un eveniment oficial din București

Președintele Nicușor Dan a avut parte de minute grele vineri seară, la ieșirea de la un eveniment oficial din București. Șeful statului a fost așteptat la ușă de cunoscutul protestatar Marin Ceaușescu, care nu l-a lăsat să plece până nu i-a cerut socoteală pentru sărăcia din țară.

Dialogul a fost unul surprinzător, iar președintele a recunoscut deschis, în fața camerelor, că românii o duc mai rău decât la începutul mandatului său.

Ceaușescu a intrat direct în subiect și l-a întrebat pe președinte de ce banii românilor nu mai au valoare: „De ce a scăzut puterea de cumpărare?”.

Răspunsul lui Nicușor Dan a fost dezarmant de sincer. Acesta nu a încercat să îndulcească situația și a explicat că totul se trage de la inflație și de la majorarea TVA-ului. Președintele a recunoscut că a fost nevoie de o „corecție” economică dureroasă, pe care românii o simt direct în buzunare.

„Evident că a fost o corecție. Românii pot să cumpere mai puțin decât acum 6 luni. O corecție care era necesară”, a spus șeful statului, încercând să explice că autoritățile sunt totuși serioase și au început reconstrucția.
Pentru cei vulnerabili, președintele a amintit de voucherele pentru energie, menite să acopere scumpirile apărute după ce statul nu a mai plafonat prețurile.

Discuția s-a aprins când protestatarul i-a băgat o hârtie în față președintelui și a strigat după el în timp ce se îndrepta spre mașină. Ceaușescu a cerut recuperarea banilor furați.

„Noi vrem bănișorii de la borcan! Cum facem să recuperăm? Justiția știi bine că nu merge…”, a strigat acesta. Nicușor Dan nu l-a contrazis. Dimpotrivă, i-a dat dreptate pe loc: „Sunt lucruri care nu funcționează, suntem de acord”.

Momentul s-a încheiat într-o notă neobișnuită. Protestatarul a schimbat limba și l-a luat pe președinte la întrebări în franceză: „Mă scuzați, dar nu prea merge bine în România”.

Nicușor Dan a rămas calm și a spus că nu se supără pe critici. Totuși, când i s-a reproșat că a uitat că nu mai este în campanie electorală, președintele a făcut o ultimă promisiune scurtă înainte de a pleca: „Să lucrez mai mult, să comunic mai puțin”.

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