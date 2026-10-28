Primării fără primar: AEP are pe listă 35 de localități unde trebuie organizate alegeri

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a anunțat miercuri că, în acest moment, ar trebui organizate alegeri în 35 de unități administrativ-teritoriale. În aceste localități, mandatele primarilor au încetat de drept înainte de termen.
'Am transmis către Guvern săptămâna aceasta o informare detaliată privind incidența cazurilor de încetare de drept înainte de termen a mandatelor de primar. La momentul acesta avem o listă cu 35 de unități administrativ-teritoriale unde ar trebui organizate alegeri', a informat Țuțuianu, într-o conferință de presă, la Palatul Parlamentului.
El a adăugat că în alte șase sau șapte unități administrativ-teritoriale vor trebui probabil organizate alegeri după ce se soluționează de către instanțele de contencios-administrativ contestațiile formulate de primarii al căror mandat a încetat ca urmare a aplicării legii privind conflictele de interese și incompatibilitățile.
'După ce vor soluționa instanțele prin hotărâri definitive, și în aceste localități vor trebui organizate alegeri', a explicat președintele AEP.