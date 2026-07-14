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Nicușor Dan pregătește noi consultări cu liderii partidelor la finalul săptămânii - SURSE

Nicușor Dan, președintele României

Nicușor Dan, președintele României

Realitatea de Alba
Scris deRealitatea de Alba
Publicat14 iul. 2026, 13:10
SursăRealitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan intenționează să îi cheme din nou la discuții pe liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, potrivit unor surse politice citate de Realitatea Plus. Întâlnirea ar urma să aibă loc joi, în a doua parte a zilei, sau vineri și ar avea ca principal subiect negocierile pentru formarea unui nou guvern, conform Realitatea PLUS.

La revenirea din vizita de la Kiev, șeful statului are deja programată o întâlnire cu reprezentanții partidelor pe tema PNRR. Separat de aceasta, sursele susțin că Nicușor Dan dorește o nouă rundă de consultări dedicate situației politice și identificării unei soluții pentru ieșirea din blocajul privind formarea Executivului.

Inițiativa vine într-un moment în care relațiile dintre partidele care au făcut parte din fosta coaliție sunt tot mai tensionate. În ultimele zile au existat schimburi de acuzații între PNL și PSD, dar și între PSD, PNL și USR, fără semnale că acestea ar fi dispuse să reia negocierile.

Recent, președintele Nicușor Dan a declarat că nu mai exclude varianta alegerilor anticipate, însă consideră că acestea nu ar rezolva criza politică actuală. Rămâne de văzut dacă întâlnirea de la finalul săptămânii va duce la reluarea negocierilor și la un acord pentru formarea noului guvern.

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