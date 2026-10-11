Miron Mitrea, atac dur la Bolojan și Fritz: „Fac tot ceea ce pot ca să blocheze formarea unui nou guvern”. Scenariul din culisele negocierilor

Publicat 11 oct. 2026, 19:49 Sursă Realitatea.net

Miron Mitrea lansează acuzații dure la adresa lui Ilie Bolojan și Dominic Fritz, în exclusivitate la Realitatea PLUS, despre care susține că fac tot posibilul pentru a împiedica formarea unui nou guvern. Fostul ministru al Transporturilor consideră că cei doi lideri politici sunt mulțumiți de actuala situație, care le permite să își păstreze influența asupra Executivului. Mitrea a vorbit și despre negocierile pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu, susținând că premierul desemnat ar putea ajunge în Parlament fără voturile necesare pentru obținerea majorității.

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