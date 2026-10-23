Olguța Vasilescu, mesaj tranșant despre situația țării: «Se trăiește mult mai rău decât acum un an»

Primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu a declarat, vineri seara, în emisiunea „100%” de la Realitatea PLUS, moderată de jurnalistul Laurențiu Botin, că fiecare ministru din noul Guvernul Luca Niculescu trebuie să realizeze un audit la nivelul instituției pe care o conduce, pentru a evalua situația existentă și a stabili de unde pornește activitatea Executivului.
Este clar că trebuie să facem un audit și un audit foarte serios. Fiecare ministru acum trebuie să vadă, chiar pe minister, ca să știm exact unde pornim
— a declarat primarul Craiovei.
Aceasta a susținut că noul guvern își propune să remedieze problemele existente și a subliniat, în context, că populația o duce mai greu decât în urmă cu un an.
Ce pot să vă asigur este că există toată buna credință și încercarea de a repara cât se poate de mult din ceea ce s-a stricat. Pentru că, din păcate, se trăiește mult mai rău decât acum un an de zile, când, dacă vă aduceți aminte, domnul Ilie Bolojan a venit și a spus că să salveze țara, pentru că a guvernat Ciolacu foarte prost. Ori, dacă ne uităm pe toți indicatorii pe care îi dă Eurostat-ul, nu PSD-ul, o să vedem că se trăiește de două ori mai prost decât s-a trăit acum un an de zile. Și de aici încoace trebuie să începem să reparăm
— a precizat Olguța Vasilescu.
Pensii și probleme în sectorul energetic
În intervenția sa telefonică la Realitatea PLUS, primarul Craiovei a vorbit despre necesitatea analizării posibilității de majorare a veniturilor pensionarilor, în contextul în care, potrivit afirmațiilor sale, pensiile nu au mai fost indexate de doi ani.
De aici încoace trebuie să vedem cât se poate da la pensii, pentru că așa este, de doi ani de zile nu s-a făcut niciun fel de indexare a pensiilor, ba dimpotrivă, pensionarii au pierdut anul acesta la pensii
— a afirmat aceasta.
Vasilescu a indicat și sectorul energetic printre domeniile în care consideră că sunt necesare intervenții, susținând că unele centrale nu au fost puse în funcțiune din cauza avizelor de mediu.
Sunt foarte multe lucruri care așteaptă, nu numai în ceea ce privește, eu știu, chestiunile acestea sociale.
Să nu uităm că sunt lucruri care trebuie reparate și la Ministerul Energiei, că sunt centrale aproape să fie puse în funcțiune și n-au fost puse în funcțiune din cauza avizelor de mediu care au blocat, practic, punerea în funcțiune a acestor centrale.
Adică sunt atât de multe lucruri că trebuie să vezi de unde începi, până la urmă.
Dar eu mă bazez pe toată buna credință și actualilor miniștrii, mă bazez pe faptul că sunt profesioniști, pentru că dacă vă uitați, nu e niciunul care să fi venit din afara domeniului de activitate și, în al doilea rând, mă bazez pe faptul că din istorie, dacă ne uităm, PSD-ul, de câte ori a guvernat, a reparat greșelile celor de drapta. Adică, de fiecare dată a venit să salveze țara. Cum a salvat-o și după guvernărle lui Băsescu, cum a salvat-o și după guvernarea Cioloș și așa mai departe
— a arătat Olguța Vasilescu.
Olguța Vasilescu: Guvernul nu a avut „nici măcar o zi de lună de miere”
Referindu-se la activitatea noului Executiv, primarul Craiovei a afirmat că acesta a fost criticat încă din primele zile de la instalare și că miniștrii trebuie să aibă posibilitatea de a analiza problemele din domeniile pe care le coordonează.
E adevărat că pentru asta ne trebuie un pic ca să se așeze guvernul respectiv, care n-a avut nici măcar o zi de lună de miere. Da? Nu vorbim de o lună de miere, n-a avut o zi.
A doua zi după ce s-a instalat, deja a intrat în focuri, deja au început atacurile asupra lui, cum este și această chestiune cu majorarea taxelor și impozitelor locale, în care s-a înnebunit toată populația că vor crește de către actualul guvern.
— a explicat Olguța Vasilescu.
În același context, Vasilescu a revenit asupra discuțiilor privind majorarea taxelor și impozitelor locale de la 1 ianuarie 2027, susținând că o asemenea schimbare nu poate fi aplicată la acea dată, întrucât autoritățile locale se află deja în procesul de aprobare a taxelor și impozitelor pentru anul următor.