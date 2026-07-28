George Simion (președinte AUR): „Statele Unite rămân un partener important, cel mai important partener, și vedem viitorul României și viitorul Europei în întregime numai alături de SUA”

Președintele AUR George Simion a avut o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Excelența Sa Darryl Nirenberg, în cadrul căreia au fost discutate relațiile dintre România și SUA, situația politică internă și poziția administrației americane față de evoluțiile politice din țara noastră.
Potrivit liderului AUR, ambasadorul american a reconfirmat că Statele Unite nu intervin în treburile interne ale României și susțin ca soluțiile la actuala criză politică să fie găsite de actorii politici aleși democratic.
„În această dimineață am avut o întrevedere cu Excelența Sa, ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg. Domnul ambasador ne-a reconfirmat poziția Statelor Unite de a nu interveni în treburile politice, în treburile interne din România și de a lăsa partidele politice, democratic alese de către cetățenii României, să găsească o ieșire din actuala situație. Avem încredere în poziția actualei administrații de la Washington și în spusele domnului ambasador.”, a declarat George Simion.
Președintele AUR a atras atenția că, spre deosebire de poziția exprimată de Statele Unite, există state partenere care continuă să influențeze viața politică din România.
„Totodată, atrage atenția că sunt unele state partenere, mai apropiate, care continuă interferența în viața politică românească, au preferați în alegerea numelui de prim-ministru. Senzația mea este că prin anumite organe media controlate de acele state au intervenit inclusiv în încercarea de a opri trecerea moțiunii de cenzură din data de 5 mai.”, a precizat liderul AUR.
George Simion a reafirmat că AUR consideră Statele Unite principalul partener strategic al României și a subliniat că mesajele transmise în cadrul întâlnirii reprezintă o confirmare importantă pentru membrii și susținătorii formațiunii.
„Din punctul de vedere al AUR, din punctul de vedere al mișcării pe care o reprezentăm, Statele Unite rămân un partener important, cel mai important partener și vedem viitorul României și viitorul Europei în întregime numai alături de Statele Unite ca parte a lumii libere, ca parte a lumii transatlantice. Așa că reconfirmările pe care Excelența Sa, domnul ambasador Nirenberg, ni le-a dat astăzi sunt de natură să liniștească membrii, simpatizanții, susținătorii pe care Alianța pentru Unirea Românilor îi are.”, a subliniat președintele AUR.