Diana Buzoianu este aşteptată din nou în Parlament, pentru a da explicaţii despre situaţia Barajului Mihăileni

Sursă: realitatea.net

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, este aşteptată, luni după-amiază, la solicitarea Grupului parlamentar al PSD, la Ora Guvernului, pentru a prezenta motivele blocării investiţiei strategice şi a veni cu soluţii în privinţa Barajului Mihăileni, după ce săptămâna trecută nu a dat curs unei invitaţii similare.

Recent, Curtea de Apel Cluj a admis o acţiune a unor activişti de mediu şi a anulat autorizaţia de construire, emisă în 1987, a Barajului de pe râul Crişul Alb, deşi, potrivit Administraţiei ”Apele Române”investiţia este aproape terminată, iar prin blocarea ei comunităţile locale „rămân expuse unor riscuri hidrologice!, finalizarea acumulării fiind „esenţială” pentru protejarea vieţii şi bunurilor populaţiei.

Diana Buzoianu este invitată luni, 2 martie, la Ora Guvernului, de la Parlament, între orele 16.00 - 17.00, la solicitarea Grupului parlamentar al PSD, pentru prezentarea unor teme de interes major pentru viaţa economică, socială, precum şi pentru securitatea energetică şi interesele strategice ale României.



Astfel, tema dezbaterii de la Parlament este „Responsabilitatea ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru blocarea investiţiilor strategice ale statului român - cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara”.



În urmă cu câteva zile, deputatul PSD Natalia Intotero a cerut demisia ministrului Diana Buzoianu în cazul în care nu va veni nici luni, 2 martie, în Parlament pentru a prezenta soluţii la situaţia Barajului Mihăileni, de pe râul Crişul Alb, din judeţul Hunedoara.



„PSD cere demisia ministrului Mediului dacă şi luni vom fi trataţi cu aceeaşi atitudine cu care am fost trataţi şi dacă nu vine cu soluţii pentru ca această investiţie să fie repornită şi finalizată. Este de datoria dânsei, este ministrul Mediului Haideţi sa mai desfiinţăm din ministere dacă tot nu-şi fac treaba! Chiar nu este în regulă, este o bătaie de joc pentru cetăţeni din judeţul Hunedoara”, a declarat Natalia Intotero la Prima News, subliniind nemulţumirea faţă de modul în care ministerul gestionează proiectele de infrastructură critică.



Diana Buzoianu nu a dat curs invitaţiei de a veni luni, 23 februarie, în plenul Camerei Deputaţilor, aşa încât este aşteptată în faţa deputaţilor luni, 2 martie.