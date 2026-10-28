Alegerile din Israel: Blocul lui Netanyahu ar urma să obțină 54 de mandate, opoziția 47

Publicat 28 oct. 2026, 14:08 Sursă news

Blocul premierului Benjamin Netanyahu urmează să obțină 54 de mandate în noul Knesset, în timp ce blocul opoziției condus de Gadi Eisenkot va avea 47 de locuri, a anunțat Comisia Electorală Centrală israeliană.

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