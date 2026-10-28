Stația de Epurare a Apelor Uzate (SEAU) Alba Iulia a recepționat un sistem fotovoltaic de 665 kWp, finanțat din fonduri europene

Publicat 28 oct. 2026, 09:42 Sursă agerpres

Stația de Epurare a Apelor Uzate Alba Iulia a recepționat un sistem fotovoltaic cu o capacitate de 665 kWp, finanțat parțial din fonduri europene nerambursabile și parțial din bugetul propriu al operatorului.

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