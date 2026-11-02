Rezervele valutare ale României scad cu 1,5 miliarde de euro în octombrie

Rezervele valutare ale României s-au redus cu 1,507 miliarde de euro în octombrie 2026, ajungând la 58,553 miliarde de euro, potrivit datelor BNR.
La 31 octombrie 2026, rezervele valutare administrate de Banca Națională a României (BNR) se situau la 58.553 milioane de euro, în scădere față de 60.060 milioane de euro înregistrate la 30 septembrie 2026.
Reducerea lunară a fost de 1.507 milioane de euro, reprezentând o diminuare de aproximativ 2,5%.
Evoluția fluxurilor și a rezervelor totale
Potrivit BNR, în cursul lunii octombrie au fost înregistrate intrări de 4.385 milioane de euro. Acestea au inclus modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la banca centrală, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și alte operațiuni.
Ieșirile au totalizat 5.892 milioane de euro, cuprinzând modificarea rezervelor minime ale băncilor, plăți de rate și dobânzi aferente datoriei publice denominate în valută, plăți din contul Comisiei Europene și alte operațiuni.
Rezervele internaționale totale ale României, formate din valută și aur, au ajuns la 70.376 milioane de euro la sfârșitul lunii octombrie. La 30 septembrie 2026, acestea erau de 72.340 milioane de euro, ceea ce înseamnă o reducere de 1.964 milioane de euro, respectiv aproximativ 2,7%.
Rezerva de aur și scadențele din noiembrie
Cantitatea de aur deținută de BNR s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluției prețurilor internaționale, valoarea rezervei de aur a fost evaluată la 11.823 milioane de euro.
BNR a prezentat și obligațiile de plată care ajung la scadență în luna noiembrie 2026. Plățile aferente datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, însumează aproximativ 1.482 milioane de euro.
Următorul comunicat privind evoluția rezervelor internaționale ale României va fi publicat pe 2 decembrie 2026, când vor fi prezentate datele aferente lunii noiembrie.