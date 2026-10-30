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Economie· 1 min citire
Nuclearelectrica: Unitățile de la Cernavodă rămân oprite, nivelul Dunării e insuficient pentru repornire
FOTO: Wikimedia Commons
Publicat30 oct. 2026, 08:10
Actualizat30 oct. 2026, 08:39
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Unitățile 1 și 2 ale Centralei Nucleare Electrice Cernavodă sunt menținute în stare oprită sigură, fără riscuri pentru securitatea nucleară, a anunțat joi Societatea Națională Nuclearelectrica (SNN).
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