Kievul solicită încă 27 de miliarde de euro pentru război. Ce se întâmplă cu banii înghețați ai Rusiei

Ucraina estimează că mai are nevoie de aproximativ 27 de miliarde de euro pentru cheltuielile de apărare din 2026, în condițiile în care războiul cu Rusia continuă și presiunea asupra bugetului de stat crește.
Kievul încearcă să convingă statele europene să accelereze sprijinul financiar și să reia discuțiile privind folosirea activelor rusești înghețate.
Kievul caută bani pentru apărare
Necesarul suplimentar de 27 de miliarde de euro este legat în principal de finanțarea apărării până la sfârșitul acestui an. Ucraina se confruntă cu un deficit bugetar de peste 32 de miliarde de dolari, iar autoritățile de la Kiev caută noi surse de finanțare pentru a acoperi cheltuielile provocate de război.
Europa a aprobat deja un mecanism de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina în 2026 și 2027. Aproximativ 60 de miliarde sunt destinate sprijinului militar, iar alte 30 de miliarde sunt prevăzute pentru necesitățile bugetare și funcționarea statului.
Kievul vrea acces la activele Rusiei
O parte importantă a discuțiilor se concentrează pe activele Băncii Centrale a Rusiei blocate în Uniunea Europeană. Valoarea acestora este estimată la aproximativ 210 miliarde de euro.
Ucraina vrea ca o parte din acești bani să fie folosită pentru finanțarea efortului de război. Mai multe state europene sunt dispuse să redeschidă discuția, însă există în continuare rezerve legate de implicațiile juridice și de riscul unor represalii din partea Moscovei.
Cea mai mare parte a activelor este păstrată în Belgia, la depozitarul Euroclear. Guvernul belgian se opune în continuare utilizării directe a fondurilor, invocând riscurile juridice și financiare pe care le-ar putea suporta.
Europa trebuie să decidă cum continuă sprijinul
Autoritățile ucrainene încearcă să obțină o soluție comună la nivelul celor 27 de state membre, astfel încât eventualele riscuri juridice să nu revină unei singure țări.
Pentru Ucraina, problema finanțării va rămâne însă una importantă și în 2027. Ministrul de Finanțe Serhii Marchenko a transmis că necesarul ar putea fi comparabil cu cel din acest an, iar Kievul discută deja cu Fondul Monetar Internațional despre finanțarea bugetului pentru anul viitor.
Uniunea Europeană a stabilit deja că sprijinul pentru Ucraina trebuie să continue, inclusiv prin finanțarea apărării, a infrastructurii și a serviciilor publice esențiale.