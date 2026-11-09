Județul Alba, cea mai mare scădere din România la înființarea de firme
Înființare firme Alba / ChatGPT
Alba înregistrează cea mai mare scădere din România la înmatriculările de firme și PFA-uri: minus 33,55% în primele nouă luni din 2026, potrivit ONRC.
Județul Alba ocupă primul loc la nivel național într-un clasament nedorit: cel al scăderii numărului de firme și persoane fizice autorizate (PFA) nou-înființate. În primele nouă luni ale anului 2026, înmatriculările au scăzut cu 33,55% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Declinul din Alba este de aproape patru ori mai mare decât media înregistrată la nivelul întregii țări.
Alba, pe primul loc în România la scăderea înmatriculărilor de firme
Statistica publicată de ONRC arată o evoluție îngrijorătoare pentru mediul de afaceri din județul Alba. În perioada ianuarie-septembrie 2026, numărul persoanelor fizice și juridice nou-înmatriculate a înregistrat o reducere de 33,55% comparativ cu primele nouă luni din 2025.
Alba conduce astfel clasamentul județelor cu cele mai mari scăderi, fiind urmată de:
Tulcea: minus 25,31%;
Dolj: minus 23,59%;
Caraș-Severin: minus 20,57%;
Mehedinți: minus 18,6%.
La nivel național, numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a ajuns la 100.975 în primele nouă luni din 2026, în scădere cu 8,94% față de perioada similară a anului trecut.
Câte firme și PFA-uri s-au înființat în România în 2026
Potrivit datelor ONRC, din totalul celor 100.975 de înmatriculări înregistrate la nivel național, 55.751 au fost societăți cu răspundere limitată (SRL), iar 40.800 au reprezentat persoane fizice autorizate (PFA).
Cele mai multe înmatriculări au fost raportate în București, unde au fost înregistrate 24.326 de persoane fizice și juridice, în scădere cu 2,63% față de primele nouă luni din 2025.
În clasamentul județelor cu cele mai multe înmatriculări urmează:
Ilfov: 6.632 (-1,88%);
Cluj: 4.979 (-6,76%);
Timiș: 4.924 (-3,43%);
Iași: 4.023 (-13,69%);
Constanța: 3.786 (+6,65%);
Brașov: 3.283 (-14,04%);
Bihor: 3.240 (-7,82%).
De remarcat că doar trei județe au înregistrat creșteri ale numărului de înmatriculări în perioada analizată: Călărași (+7,88%), Constanța (+6,65%) și Galați (+1,55%).
Ce județe au cele mai puține firme nou-înmatriculate
La capitolul numărului efectiv de înmatriculări, cele mai mici valori au fost consemnate în județele Covasna, Tulcea și Mehedinți.
Situația se prezintă astfel:
Covasna: 522 de înmatriculări;
Tulcea: 596;
Mehedinți: 626;
Teleorman: 637;
Caraș-Severin: 699;
Ialomița: 704.
În cazul județului Ialomița, numărul înmatriculărilor a rămas identic cu cel înregistrat în primele nouă luni ale anului precedent.
Transportul, comerțul și serviciile, domeniile cu cele mai multe firme noi
Datele ONRC arată că cele mai multe înmatriculări din România au fost realizate în trei domenii principale de activitate.
Transportul și depozitarea au ocupat primul loc, cu 17.612 înmatriculări, în scădere cu 1,21% față de perioada similară din 2025.
Pe locul al doilea s-a situat comerțul cu ridicata și cu amănuntul, cu 14.413 înmatriculări. Acest sector a înregistrat însă o reducere semnificativă, de 20,91%.
Podiumul este completat de activitățile profesionale, științifice și tehnice, unde au fost raportate 10.672 de înmatriculări, cu 1,81% mai puține decât în primele nouă luni ale anului trecut.
Scădere puternică a inițiativelor antreprenoriale în județul Alba
Rezultatele statistice plasează județul Alba într-o poziție dificilă la nivel național în ceea ce privește înființarea de noi afaceri.
Scăderea de 33,55% depășește considerabil media națională de 8,94% și evidențiază o diminuare accentuată a numărului de noi înmatriculări de firme și PFA-uri.
Este important de precizat că aceste cifre se referă la înființarea de noi entități economice și nu reprezintă procentul firmelor existente care și-au suspendat sau închis activitatea.
Datele pentru primele nouă luni din 2026 indică astfel o încetinire semnificativă a ritmului de înființare a afacerilor în județul Alba, care înregistrează cel mai mare declin procentual din România.
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