Înlocuirea conductelor de gaze naturale începe pe șapte străzi din Alba Iulia

Lucrări de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale vor începe pe 12 octombrie 2026 în Alba Iulia. Intervențiile se desfășoară pe șapte străzi și au un termen estimat de execuție de cinci luni.
Începând de luni, 12 octombrie 2026, vor fi demarate lucrări de modernizare a infrastructurii de gaze naturale în Municipiul Alba Iulia. Intervențiile se vor efectua pe străzile Augustin Bena, Tribunalului, Trandafirilor, Teilor, Călărașilor, Iuliu Maniu și Avram Iancu.
Proiectul are ca beneficiar Delgaz Grid S.A., iar execuția este încredințată firmei Ontime Instal S.R.L. Termenul estimat de finalizare a lucrărilor este de cinci luni.
Intervenția prevede înlocuirea a aproximativ 2.050 de metri de conductă de gaze naturale și modernizarea a 112 branșamente, măsuri luate din considerente de siguranță. Firidele vor fi amplasate la limitele de proprietate, conform normelor tehnice în vigoare.
Pentru a limita impactul asupra traficului și accesului la proprietăți, lucrările se vor desfășura etapizat. Fazele includ execuția noii conducte, realizarea branșamentelor, cuplarea rețelei și refacerea suprafețelor afectate.
Zonele de lucru vor fi semnalizate corespunzător pe toată durata intervențiilor.