Înlocuirea conductelor de gaze naturale începe pe șapte străzi din Alba Iulia

Publicat 8 oct. 2026, 13:13 Sursă Ziarul Unirea

Lucrări de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale vor începe pe 12 octombrie 2026 în Alba Iulia. Intervențiile se desfășoară pe șapte străzi și au un termen estimat de execuție de cinci luni.

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