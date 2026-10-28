Chiriile din România au crescut cu până la 100 de euro în trei ani, prețurile apartamentelor au urcat cu peste 30%

Publicat 28 oct. 2026, 12:55 Actualizat 28 oct. 2026, 12:56 Sursă Știri de Cluj

Prețurile apartamentelor din România au crescut cu cel puțin 30% în ultimii trei ani, iar chiria pentru două camere în marile orașe a urcat cu 50 până la 100 de euro pe lună. Proprietarii care au cumpărat în 2023 cu dobândă fixă plătesc acum rate mai mici decât chiria cerută pe piață.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre chirii aparamente