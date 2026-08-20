CFR este în colaps total, dar angajații vor primi bonusuri de performanță

Publicat 20 aug. 2026, 17:07 Sursă Realitatea.Net

CFR, una dintre eternele găuri negre din bugetul României de după Revoluție, pare să devină un și mai mare cheltuitor. Guvernul a aprobat un sistem de bonusuri pentru angajați, la compania care rivalizează cu furnizorii de electricitate la capitolul reclamații din partea clienților privind serviciile jalnice.

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