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Economie· 1 min citire
Ce mașini pierd cel mai mult din valoare în România
FOTO: Arhivă
Studiul carVertical arată care mașini second-hand se depreciază cel mai mult în România
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