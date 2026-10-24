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Economie· 1 min citire
Blajul se pregătește de transport public cu autobuze electrice. A început construcția depoului, iar primele curse sunt estimate în primăvara lui 2027
Gheorghe Valentin Rotar
La Blaj au început lucrările la proiectul „Coridor mobilitate urbană prin traseu mobilitate urbană, amenajare depou și construire Park&Ride”. În această etapă se construiește depoul pentru autobuzele electrice, astfel încât transportul public cu aceste autobuze să pornească în primăvara anului viitor. Anunțul a fost făcut vineri, 23 octombrie 2026, de primarul Gheorghe Valentin Rotar.
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