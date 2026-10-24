Blajul se pregătește de transport public cu autobuze electrice. A început construcția depoului, iar primele curse sunt estimate în primăvara lui 2027

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 07:47

La Blaj au început lucrările la proiectul „Coridor mobilitate urbană prin traseu mobilitate urbană, amenajare depou și construire Park&Ride”. În această etapă se construiește depoul pentru autobuzele electrice, astfel încât transportul public cu aceste autobuze să pornească în primăvara anului viitor. Anunțul a fost făcut vineri, 23 octombrie 2026, de primarul Gheorghe Valentin Rotar.

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