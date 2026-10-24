Economie· 1 min citire

Blajul se pregătește de transport public cu autobuze electrice. A început construcția depoului, iar primele curse sunt estimate în primăvara lui 2027

Gheorghe Valentin Rotar

Gheorghe Valentin Rotar

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Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 07:47

La Blaj au început lucrările la proiectul „Coridor mobilitate urbană prin traseu mobilitate urbană, amenajare depou și construire Park&Ride”. În această etapă se construiește depoul pentru autobuzele electrice, astfel încât transportul public cu aceste autobuze să pornească în primăvara anului viitor. Anunțul a fost făcut vineri, 23 octombrie 2026, de primarul Gheorghe Valentin Rotar.

„Depoul este o componentă a proiectului de mobilitate derulat cu fonduri europene.

Noul depou va cuprinde o hală de structură metalică, în care vor fi plus opt stații de încărcare. Avem nevoie aici și de un punct de transformare a energiei electrice.

Deci, sunt lucrări și investiții serioase pentru a putea să asigurăm infrastructura necesară transportului electric la nivelul Blajului

Până în luna martie sperăm ca acest depou, aceste hale să fie finalizate și, bineînțeles, vom continua cu planul de mobilitate care cuprinde partea de mobilitate stradală cu străzile Clujului, Gheorghe Doja și Avram Iancu și parcarea / Park&Ride-ul, care va fi vizavi de Piața Mică”, a explicat primarul municipiului Blaj.

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