Atenție la fraudele de Black Friday. Un mesaj fals de livrare îți poate goli contul
Escrocii se folosesc de Black Friday pentru a păcăli oamenii
Autoritățile avertizează că escrocii folosesc notificări false despre colete, rambursări și oferte pentru a obține date bancare de la cumpărători.
Românii sunt avertizați să fie atenți la mesajele primite prin SMS, e-mail sau aplicații de mesagerie în perioada Black Friday. Una dintre cele mai frecvente metode de fraudă pornește de la o notificare falsă privind un colet blocat, o adresă incompletă sau o taxă suplimentară de livrare. Mesajul conține, de obicei, un link către o pagină care imită site-ul unei firme de curierat și le cere utilizatorilor date personale sau informațiile cardului bancar, potrivit realitatea.net.
În perioada Black Friday, astfel de mesaje pot părea credibile, mai ales pentru persoanele care așteaptă mai multe comenzi și nu mai știu exact când ar trebui să ajungă fiecare colet. Poliția și specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că efectuarea unei comenzi nu înseamnă că orice notificare de livrare primită ulterior este autentică. Pentru verificarea unui colet, cumpărătorii trebuie să intre direct în aplicația comerciantului sau pe site-ul oficial al firmei de curierat, fără să acceseze linkul primit într-un mesaj suspect.
Reduceri spectaculoase care ascund magazine false. Cum sunt păcăliți cumpărătorii
O altă metodă folosită de infractorii cibernetici este promovarea unor oferte false pe rețelele sociale. Escrocii pot copia numele, siglele și imaginile unor magazine cunoscute pentru a crea impresia că reducerile sunt reale. Reclamele pot promite produse foarte scumpe la prețuri extrem de mici și îi pot îndemna pe utilizatori să finalizeze plata imediat, sub pretextul că oferta expiră sau că stocul este aproape epuizat.
Cei care accesează aceste reclame pot ajunge pe site-uri false, construite astfel încât să semene cât mai mult cu paginile oficiale ale comercianților. Înainte de a introduce datele cardului, cumpărătorii sunt sfătuiți să verifice adresa completă a site-ului, datele companiei, informațiile de contact și condițiile de livrare și retur.
De asemenea, este recomandată compararea prețurilor cu cele afișate de alte magazine. Specialiștii atrag atenția că prezența simbolului de securitate și a prefixului HTTPS nu garantează că un magazin este legitim. Acestea arată că legătura cu site-ul este criptată, dar pagina poate aparține în continuare unor infractori.
Atenție la plățile de Black Friday! Nu confirma în aplicația bancară operațiuni pe care nu le recunoști
Escrocii pot încerca să obțină acces la banii cumpărătorilor și prin solicitări false de confirmare a unor plăți. În timpul unei tranzacții online, utilizatorii pot primi în aplicația bancară notificări pentru autorizarea unei operațiuni. Înainte de a apăsa butonul de confirmare, trebuie verificate suma și beneficiarul plății. Poliția Română și reprezentanții băncilor recomandă să nu fie aprobate tranzacții pe care utilizatorul nu le-a inițiat.
Parolele conturilor bancare, codurile PIN și codurile de autorizare primite prin SMS sau în aplicație nu trebuie comunicate altor persoane. Aceeași regulă se aplică atunci când cineva sună și pretinde că este reprezentantul unei bănci sau al unui magazin. O solicitare urgentă, chiar dacă pare să vină din partea unei companii cunoscute, nu reprezintă un motiv pentru efectuarea unei plăți fără verificări.
Escrocii promit că îți returnează banii. Noua capcană cu rambursări false
Tentativele de fraudă pot apărea și după finalizarea cumpărăturilor, atunci când oamenii așteaptă livrarea produselor sau rambursarea unor sume. Atacatorii pot trimite mesaje prin care anunță că o comandă a fost anulată și că banii urmează să fie returnați. Pentru a primi suma, destinatarului i se cere să acceseze un link, să completeze datele cardului sau să autorizeze o operațiune bancară.
În realitate, aceste solicitări pot fi folosite pentru obținerea datelor financiare sau pentru determinarea victimei să aprobe o plată către infractori. Specialiștii avertizează că nu trebuie comunicate coduri de autorizare și nici confirmate plăți pentru încasarea unei presupuse rambursări. Orice informație despre returnarea banilor trebuie verificată direct la comerciant, folosind datele de contact din comanda inițială sau de pe site-ul oficial.
Inteligența artificială îi ajută pe escroci să creeze mesaje tot mai convingătoare
O problemă suplimentară este folosirea inteligenței artificiale pentru realizarea mesajelor și paginilor frauduloase. Dacă în trecut multe tentative de înșelătorie puteau fi recunoscute după greșelile de scriere sau exprimările nefirești, acum infractorii pot genera texte corecte gramatical și materiale vizuale foarte asemănătoare cu cele ale companiilor reale. Un mesaj bine formulat, o siglă cunoscută sau o pagină cu aspect profesionist nu mai reprezintă garanții că oferta este autentică.
Metodele de fraudă au devenit tot mai diversificate. La începutul anului 2026, autoritățile au avertizat deja asupra unor mesaje false despre colete, în urma cărora utilizatorilor li se cereau informații bancare sub pretextul rezolvării unor probleme de livrare.
Odată cu apropierea campaniilor de Black Friday, când numărul comenzilor online crește, astfel de înșelătorii pot deveni și mai greu de identificat.
Ce faci dacă ai introdus datele cardului pe un site fals. Unde poți reclama frauda
Persoanele care au accesat un site suspect și au introdus informații bancare trebuie să contacteze imediat banca, folosind numărul oficial de telefon sau aplicația instituției. Același lucru este recomandat dacă au comunicat coduri de securitate, au aprobat din greșeală o tranzacție sau observă plăți pe care nu le recunosc. Banca poate lua măsuri pentru blocarea cardului, protejarea contului și verificarea tranzacțiilor suspecte.
De asemenea, este recomandată păstrarea tuturor dovezilor, inclusiv mesajele primite, adresele paginilor accesate, capturile de ecran și confirmările de plată. Dacă au fost victimele unei fraude, persoanele afectate trebuie să sesizeze Poliția Română și să raporteze incidentul la Directoratul Național de Securitate Cibernetică.
Raportările pot fi făcute la numărul 1911 sau prin platforma oficială pnrisc.dnsc.ro. Campaniile de Black Friday 2026 sunt deja în pregătire, iar unele magazine au început să promoveze reduceri înainte de 6 noiembrie. Autoritățile recomandă ca verificările să nu se oprească după plasarea comenzii, deoarece tentativele de fraudă pot apărea atât înaintea plății, cât și în timpul livrării sau al unui eventual retur.
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