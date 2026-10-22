ANAF poate pune sechestru pe casele patronilor cu firme datornice

Publicat 22 oct. 2026, 18:55 Sursă realitatea.net

ANAF poate urmări casele, mașinile și conturile patronilor pentru datoriile firmelor, dar numai în condițiile legii. Află când se aplică răspunderea solidară.

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