Vremea se schimbă radical în România! Meteorologii anunță din nou temperaturi peste 20 de grade

Publicat 15 nov. 2026, 11:22 Sursă Realitatea.net

România trece printr-o schimbare bruscă de temperatură, după ce, în ultimele 24 de ore, vremea deosebit de caldă a fost înlocuită de un episod de frig, cu minime negative în mai multe regiuni ale țării. Mihai Timu, meteorologul de serviciu ANM, a declarat, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că temperaturile vor crește treptat în zilele următoare, iar după ziua de marți sunt așteptate din nou valori peste normalul perioadei, care ar putea ajunge la 19-20 de grade Celsius în sudul țării.

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