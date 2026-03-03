Vizibilitate redusă în trafic din cauza ceții pe mai multe drumuri din țară

Sursă: realitatea.net

Circulația se desfășoară marți dimineața în condiții de ceață pe drumurile din zece județe, dar și pe autostrăzile A0 Centura București, A1 București - Pitești, A2 București - Constanța și A4 Ovidiu - Agigea.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că ceața scade vizibilitatea în trafic, pe alocuri chiar sub 100 de metri, pe autostrăzile A0 Centura București, A1 București - Pitești, A2 București - Constanța și A4 Ovidiu - Agigea.

Se circulă pe un carosabil parțial umed, fără valori ridicate de circulație.



Pe autostrăzile A3 București - Ploiești și A7 Ploiești - Adjud nu sunt semnalate probleme de vizibilitate, iar carosabilul este preponderent umed, fără precipitații.



Totodată, ceața scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Botoșani, Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Teleorman și Tulcea, iar în funcție de condițiile locale este favorizată depunerea poleiului.



Pe DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, pe tronsonul kilometric 200 - 230, între localitățile Călimănești (județul Vâlcea) și Șelimbăr (limita cu județul Sibiu), este semnalat polei. Se acționează cu material antiderapant.



Nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile.