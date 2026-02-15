Secret ascuns în burta calului. Descoperire uluitoare în statuia lui Ștefan cel Mare din Iași - VIDEO

Un proiect obișnuit de restaurare a transformat Iașiul într-un adevărat platou de film istoric, după ce specialiștii au dat peste o surpriză care a stat ascunsă mai bine de 140 de ani

Un proiect obișnuit de restaurare a transformat Iașiul într-un adevărat platou de film istoric, după ce specialiștii au dat peste o surpriză care a stat ascunsă mai bine de 140 de ani

În interiorul statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare, monument aflat în fața Palatului Culturii, a fost găsită o scrisoare din anul 1882, ascunsă într-o sticlă și integrată chiar în structura sculpturii. Documentul a ieșit la lumină în timpul evaluării tehnice a monumentului, aflat pentru prima dată în proces de restaurare de la instalarea sa în secolul al XIX‑lea.

Cum a fost găsită scrisoarea ascunsă în monument

Statuia, realizată de sculptorul francez Emmanuel Fremiet, este alcătuită din aproape 20 de componente din bronz, unite între ele cu șuruburi masive. În timpul expertizei, restauratorii au introdus o cameră video în interiorul cavității pentru a verifica starea elementelor de prindere. Imaginile surprinse au dezvăluit nu doar nivelul de degradare al șuruburilor, ci și existența unui obiect care nu figura în nicio documentație oficială.

Expertul restaurator Tibor Kolosi a explicat că filmarea a scos la iveală atât coroziunea metalului, cât și prezența unei sticle ascunse în nisipul de turnătorie desprins de pe interiorul pieselor din bronz. „Șuruburile sunt corodate și trebuie tratate anticorozivi. Starea de conservare este totuși relativ bună. Camera video a indicat și prezența unei sticle pe jumătate îngropată în nisipul de turnătorie desprinsă pe elementele din bronz”, a declarat acesta pentru TVR Iași.

Deși sticla era deteriorată, ea a reușit să protejeze un document redactat în octombrie 1882, anul în care monumentul a fost ridicat. Restauratorii au recuperat scrisoarea și au predat-o Primăriei Municipiului Iași, instituția care deține statuia. Kolosi a detaliat și locul exact în care a fost găsit mesajul: „Am găsit o sticlă transparentă de vin în care era sul înfășurat o scrisoare. Era ușor de scos pentru că sticla era ruptă. Documentul era la burta calului, înspre piciorul din stânga, piciorul din față”.

Ce dezvăluie scrisoarea veche de 140 de ani

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a confirmat descoperirea și a oferit primele informații despre conținutul documentului. „Au descoperit într-o sticlă, cu dop de plută. Le-am fotografiat. Este un document care vorbește despre momentul în care s-a instalat statuia lui Ștefan cel Mare și Sfânt în fața Palatului Culturii. Documentele au fost date spre restaurare, spre conservare și vor face obiectul unei expoziții la finalizarea lucrărilor de restaurare”, a declarat edilul.

Monumentul a fost ridicat în octombrie 1882, în timpul domniei Regelui Carol I și a Reginei Isabela, ca omagiu adus domnitorului moldovean. Scrisoarea este semnată de Albert Seraia, conducătorul dirigent al lucrărilor de reconstrucție a Palatului Administrativ. În document sunt menționați și cei care au participat la montarea statuii: mecanicul Emanuel Haier, sculptorul Vasile Placa și inginerul Augustin Felix Fragnel, trimis la Iași de Emmanuel Fremiet pentru a superviza asamblarea pieselor din bronz.

Actul consemnează și faptul că documentul oficial al comisiei care a realizat monumentul se află într-o altă locație, mai exact în centrul fundației, la aproximativ 50 de centimetri sub baza piedestalului de marmură. Expertul Tibor Kolosi a explicat că accesul la acel document este aproape imposibil în prezent: „Șansele ca acest act să fie scos la lumină acum sunt mici. Pentru asta trebuie desfăcuți soclul, dar nu avem nici deșurubarea asta, deci rămâne acolo până se desface soclul”.

De ce a fost nevoie de restaurarea monumentului

Lucrările de restaurare au fost inițiate nu doar pentru descoperiri istorice, ci și din motive structurale. De la inaugurarea sa din 5 iunie 1883, statuia a început să prezinte semne de instabilitate, fiind înclinată în partea din spate cu aproximativ trei centimetri. Soclul din piatră prezintă numeroase microfisuri, apărute în urma metodei de extragere prin explozie, iar în timp aceste fisuri s-au accentuat din cauza oxizilor proveniți de pe suprafața statuii.

Intervenția specialiștilor presupune ridicarea monumentului și consolidarea soclului prin tehnici moderne, astfel încât structura să fie stabilizată și protejată pentru generațiile viitoare.

