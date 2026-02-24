Rusia, la patru ani de război: Moscova dă vina pe Occident pentru escaladarea conflictului

La patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina, autoritățile de la Kremlin susțin că implicarea statelor occidentale a transformat conflictul într-o confruntare directă între Rusia și Occident.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat că „operațiunea militară specială” ar fi fost extinsă din cauza intervenției țărilor din Europa de Vest și a Statele Unite ale Americii.

„Implicarea directă a Occidentului a transformat acest conflict într-o confruntare mult mai amplă, al cărei scop este distrugerea țării noastre”, a afirmat Peskov, reluând retorica oficială a Moscovei.

Declarațiile au fost făcute chiar la patru ani după ce zeci de mii de soldați ruși au pătruns în Ucraina, la ordinul președintelui Vladimir Putin. Oficialul rus a subliniat că luptele continuă și că Moscova rămâne hotărâtă să își atingă obiectivele, fie prin mijloace militare, fie prin negocieri politice și diplomatice.

Întrebat despre posibilitatea încheierii conflictului prin dialog, Peskov a declarat că Rusia își menține deschiderea față de negocieri.

„Continuăm eforturile pentru obținerea păcii. Poziția noastră este clară și consecventă. Acum, totul depinde de acțiunile regimului de la Kiev”, a spus acesta.

Totodată, reprezentantul Kremlinului a precizat că nu există, deocamdată, un calendar stabilit pentru următoarea rundă de discuții cu Ucraina, întrucât detaliile nu au fost finalizate.

„Sperăm sincer ca acest proces să continue”, a adăugat Peskov.

Declarațiile vin în contextul în care șeful serviciilor de informații militare ucrainene, Kirilo Budanov, a anunțat recent că o nouă rundă de negocieri trilaterale, cu implicarea Statelor Unite ca mediator, ar urma să aibă loc spre sfârșitul săptămânii.

În acest context, Kremlinul încearcă să promoveze imaginea unei Rusii aflate sub presiunea Occidentului, în timp ce războiul intră într-un al cincilea an fără o perspectivă clară de încheiere.