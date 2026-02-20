Românii, alături de Realitatea PLUS în timpul suspendării emisiei

Televiziunea poporului va continua să prezinte adevărul, cu transparență și responsabilitate

Românii au fost alături de REALITATEA PLUS pe tot parcursul celor trei ore în care emisia postului a fost suspendată, în urma unei decizii a Consiliului Național al Audiovizualului. În acest interval, telespectatorii au transmis numeroase mesaje de solidaritate pe paginile de socializare, dar și pe adresa de e-mail a redacției. Vă mulțumim pentru sprijin. Televiziunea poporului va continua să prezinte adevărul, cu transparență și responsabilitate.

„Mă declar pur și simplu stupefiat de subiectivismul de care a dat CNA dovadă și de modul în care a obligat postul să repete în continuu mesajul pentru care a fost suspendată emisia, ca un fel de pedeapsă. Aveam impresia că parcă venea cineva să ne bată cu biciul la tălpi, cum se făcea pe vremuri când erau oamenii pedepsiți pentru că am îndrăznit să spunem niște adevăruri care reușesc din ce în ce mai mult să-i trezească pe oameni. Așa că eu, personal, am ținut televizorul deschis cele 3 ore în semn de solidaritate cu Realitatea Plus și nu voi înceta să lupt alături de ei și alături de cei care doresc binele României”, a transmis Cristian Lupescu într-un video postat pe TikTok.

„CNA a închis Realitatea Plus pentru 3 ore și tot e mai interesant decât posturile lui Nicușor Dan. Super! Așa stăm 3 ore! Cu voi, Realitatea Plus, cu voi!”, este mesajul Roxanei Ioana .

„CNA-ul a decis că adevărul, dacă nu este distorsionat, nu este adevăr. Pentru că atunci când prezinți adevăruri gol-goluțe, trebuie să fii sancționat. Așadar, ținem televizoarele deschise nu din obișnuință, ci din convingere. Nu din pasivitate, ci din solidaritate. Nu din teamă, ci din speranță. Pentru că atunci când adevărul este spus fără distorsiuni, el devine lumină, iar când oamenii aleg să caute această lumină, nimeni nu o mai poate opri. Nu uitați: puterea noastră este unitatea, iar unitatea noastră este viitorul. Mulțumim, Realitatea Plus!”, a transmis și Eduard Popa .