România, la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin
România, la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin
România a câştigat de 3 ori Ursul de Aur la acest eveniment
România participă în 5 secţiuni la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin.
Cunoscut şi ca BERLINALA, evenimentul se află la cea de-a 76-a ediţie şi este unul dintre cele mai importante festivaluri de film din lume.
Reprezentarea ţării noastre în festival este sprijinită de Institutul Cultural Român iar producţiile prezente sunt 'Shot Reverse Shot / Plan Contraplan' de Radu Jude şi Adrian Cioflâncă, de pelicula 'De capul nostru', regia Tudor Cristian Jurgiu, şi de filmul 'Atlasul universului' de Paul Negoescu, o coproducţie România - Bulgaria.
Nu în ultimul rând, în concurs va intra coproducţia România - Franţa - Liban 'Someday, a Child'. România a câştigat de 3 ori Ursul de Aur la acest eveniment, prin filmele Poziţia Copilului în 2013, Nu mă atinge-mă, în 2018 şi Babardeală cu bucluc porno balamuc în 2021.
Citește și:
- 21:57 - ONU critică dur declarațiile lui Trump: „Discursul urii rasiste” poate alimenta intoleranța
- 20:37 - Parlamentul a decis să accepte prezența pe teritoriul României a unor echipamente şi forţe militare americane
- 20:34 - Ion Cristoiu, analiza momentului despre implicarea României în conflictul SUA-Iran: „AUR este marele câștigător al momentului, pentru că vrea pace”
- 20:32 - Anca Alexandrescu: „Nu vreau să expunem România în acest moment”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News