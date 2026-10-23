Radare e-SIGUR pe drumurile din Alba. Polițiștii rutieri verifică vineri zonele cu risc ridicat

Scris de Daniel Onescu Publicat: 23 oct. 2026, 16:16

Polițiștii rutieri din Alba folosesc vineri, 23 octombrie 2026, sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR în zonele cu risc rutier din județ. Radarele, montate pe trepiede mobile, surprind în timp real vehiculele care depășesc viteza legală sau încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii mașinilor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice cine conducea autoturismul în momentul abaterii.

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