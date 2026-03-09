Profesorii amenință cu boicotarea simulărilor examenelor naționale: ce nemulțumiri au dascălii

Sursă: realitatea.net

Cu doar o săptămână înainte de simulările examenelor naționale, profesorii amenință că vor boicota testările. Sindicatele spun că cei mai mulți profesori au votat pentru protest. Nemulțumiți de salarii și de condițiile din școli, aceștia avertizează că vor ieși în stradă chiar și înaintea marilor examene, timp în care elevii depind de ei la ore.

Tensiunile dintre profesori și autorități ating un nou punct critic.

Profesorii ar putea boicota examenele naționale din această vară, avertizează președintele Federației Spiru Haret, Marius Nistor. Nemulțumirea vine după ce Guvernul a propus o alocare de doar 2,8% din PIB pentru educație și după aplicarea unor măsuri de austeritate care afectează cadrele didactice.

Liderul sindical îl acuză pe Nicușor Dan că evită dialogul cu profesorii, deși aceștia au protestat în repetate rânduri. Nistor susține, de asemenea, că șeful statului a ieșit să discute cu alți protestatari, însă nu și cu dascălii, deși peste 20.000 de cadre didactice au protestat în fața Palatului Cotroceni anul trecut.

În plus, sindicaliștii critică reducerea la jumătate a indemnizației pentru profesorii cu titlu de doctor și spun că deciziile privind austeritatea au fost cunoscute la nivelul Președinției înainte de a fi anunțate oficial. În aceste condiții, profesorii avertizează că ar putea recurge la boicotarea simulărilor și examenelor naționale.