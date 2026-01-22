Percheziţii DNA la un fost funcţionar din cadrul MAE

Fapte de corupţie cu prejudiciul de peste 8 milioane de lei

Procurorii DNA fac, joi, percheziţii la trei adrese din Piteşti, într-un dosar în care un fost funcţionar public din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) este suspectat de fapte asimilate celor de corupţie. Prejudiciul este estimat la peste 8 milioane de lei.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie de către un fost funcţionar public din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum şi de către complici ai acestuia, prejudiciul fiind estimat, la acest moment, la peste 8 milioane de lei”, a anunţat DNA.

Joi, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în trei locaţii situate în municipiul Piteşti, la domiciliile unor persoane fizice.