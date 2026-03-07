Nicușor Dan, după atacurile din Orientul Mijlociu: „România nu este în pericol, dar economia ar putea fi afectată”

Nicușor Dan a declarat că, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, nu există motive de îngrijorare în ceea ce privește securitatea România, însă efectele economice ale războiului ar putea fi resimțite și la nivel local.

Potrivit acestuia, situația militară din regiune nu reprezintă o amenințare directă pentru România, însă instabilitatea internațională ar putea avea consecințe asupra piețelor și asupra prețurilor la energie.

„Nu ne temem pentru România din punct de vedere al securității, dar este posibil ca economia să aibă de suferit, mai ales dacă tensiunile continuă”, a spus Nicușor Dan.

El a explicat că astfel de conflicte influențează în special costurile energiei și lanțurile comerciale, ceea ce poate duce la scumpiri și la presiuni suplimentare asupra economiei.

Declarațiile vin în contextul în care tensiunile dintre Iran, Israel și Statele Unite ale Americii continuă să crească, iar liderii europeni analizează impactul posibil asupra economiilor statelor membre.