Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrolul mondial
Israelul și SUA au lansat sâmbătă dimineață un atac asupra Iranului
Israelul și SUA au lansat sâmbătă dimineață un „atac preventiv” asupra Iranului, generând o nouă escaladare majoră a tensiunilor în Orientul Mijlociu. Operațiunea israeliano-americană, denumită „Roaring Lion” („Răgetul Leului”) / „Epic Fury” („Furia Epică”), a fost prezentată de oficialii de la Tel Aviv și Washington drept o acțiune menită să elimine „amenințările iminente” atribuite regimului iranian. În replică, Teheranul a atacat bazele militare ale SUA din Golful Persic și a lansat rachete care au lovit Tel Aviv-ul.
Iranul închide Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrolul mondial
Presa din Israel anunță că Gărzile Revoluționare Iraniene au închis Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol.
Citește și:
- 21:57 - ONU critică dur declarațiile lui Trump: „Discursul urii rasiste” poate alimenta intoleranța
- 20:37 - Parlamentul a decis să accepte prezența pe teritoriul României a unor echipamente şi forţe militare americane
- 20:34 - Ion Cristoiu, analiza momentului despre implicarea României în conflictul SUA-Iran: „AUR este marele câștigător al momentului, pentru că vrea pace”
- 20:32 - Anca Alexandrescu: „Nu vreau să expunem România în acest moment”
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News