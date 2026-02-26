Dezvăluiri BOMBĂ la Rizea TV. Cristian Rizea - Acuzații grave la adresa lui Sebastian Ghiță
Cristian Rizea
Fostul deputat Cristian Rizea a lansat, miercuri seara, la Rizea Tv, acuzații extrem de grave la adresa fugarului Sebastian Ghiță, susținând că deține documente care demonstrează existența unei adevărate „caracatițe” a statului paralel.
Fostul deputat Cristian Rizea a lansat, miercuri seara, în cadrul unei ediții difuzate pe Rizea TV, o serie de acuzații extrem de grave la adresa fugarului Sebastian Ghiță, susținând că deține documente care ar demonstra existența unei veritabile „caracatițe” a așa-numitului stat paralel.
În timpul emisiunii, Rizea a afirmat că probele pe care le prezintă ar scoate la iveală legături și mecanisme ascunse la cel mai înalt nivel al puterii. Potrivit declarațiilor sale, documentele ar indica existența unei rețele de influență care ar fi acționat din umbră pentru a controla decizii politice și instituționale.
Citește și:
- 21:57 - ONU critică dur declarațiile lui Trump: „Discursul urii rasiste” poate alimenta intoleranța
- 20:37 - Parlamentul a decis să accepte prezența pe teritoriul României a unor echipamente şi forţe militare americane
- 20:34 - Ion Cristoiu, analiza momentului despre implicarea României în conflictul SUA-Iran: „AUR este marele câștigător al momentului, pentru că vrea pace”
- 20:32 - Anca Alexandrescu: „Nu vreau să expunem România în acest moment”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News