Cum îți afectează viața conflictul din Iran: 5 scumpiri inevitabile cu care te vei confrunta
Conflictul din Iran produce deja efecte asupra economiei mondiale și asupra vieții de zi cu zi a oamenilor. Prețurile la benzină și motorină au crescut în mai multe țări imediat după izbucnirea conflictului. În Marea Britanie, benzina s-a scumpit cu 3 pence pe litru, iar motorina cu 5 pence în doar câteva zile. În Statele Unite, benzina a crescut cu aproximativ 23 de cenți pe galon, iar motorina cu 41 de cenți.
În același timp, prețul gazelor naturale a urcat puternic.
În Marea Britanie, acesta a depășit 165 pence pe unitate, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani. Conflictul afectează și transportul maritim.
Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale din lume, a scăzut, iar aproximativ 200 de petroliere au rămas blocate. Costul închirierii unui superpetrolier a ajuns la peste 400.000 de dolari pe zi, conform unei analize publicate de BBC.
Prețurile îngrășămintelor au crescut, de asemenea, cu 21% într-o singură săptămână, după ce producția de gaz a fost afectată în regiune. Economiștii avertizează că aceste evoluții ar putea duce la creșterea inflației și la menținerea dobânzilor ridicate.
