Culisele ședinței în care a fost sancționată Realitatea PLUS. Cum au decis membrii CNA să întrerupă programul Televiziunii Poporului -VIDEO

Informații-cheie din culisele ședinței CNA în care s-a decis întreruperea pentru trei ore a programului obișnuit al Televiziunii Poporului.

Informații-cheie din culisele ședinței CNA în care s-a decis întreruperea pentru trei ore a programului obișnuit al Televiziunii Poporului. Dincolo de faptul că unul dintre membrii CNA a ironizat demersurile Realitatea PLUS de a prezenta cazurile oamenilor săraci, există suspiciuni rezonabile cu privire la modul în care s-a desfășurat această ședință. Chiar și înainte de votul în care se stabilea decizia, vicepreședintele CNA părea că știa deja data la care se va aplica sancțiunea. Mai mult, deși reprezentantul Realității PLUS nu mai era în ședință, la adresa postului de televiziune au curs alte acuzații.

”Au surprins un bărbat copleșit, copleșit de greutăți și care a izbucnit în lacrimi. Și tot timpul se spune că Anca, Anca este singura care îi înțelege, Anca îi ascultă cu calm”, a declarat Dorina Rusu, membru CNA.

Imediat după ce reprezentantul Realitatea PLUS a ieșit din ședința CNA, unul dintre membri, Dorina Rusu, a ironizat faptul că la Televiziunea Poporului au fost prezentate cazurile unor români sărmani. Dorina Rusu a încercat să argumenteze că Anca Alexandrescu s-ar fi folosit de oamenii sărmani pentru a-și face campanie pentru Primăria Capitalei. Nimic mai neadevărat!

La Realitatea PLUS au fost și sunt prezentate adesea astfel de cazuri, și înainte de campanie și după campanie, fiindcă Televiziunea Poporului nu ignoră realitatea grea, nu îi ignoră pe oamenii care suferă cel mai mult din cauza deciziilor luate de politicieni.

”N-avem cu ce ne descurca. Ne descurcăm prin economie”, a declarat o bătrână a cărui caz a fost prezentat de postul Realitatea PLUS.

Un alt caz mediatizat de Televiziunea Poporului este cel al unei fetițe care își dorea o căsuță în care să își poată face temele.

”Îmi doresc să am o căsuță în care pot să îmi fac temele”, a spus micuța.

O altă bătrână a spus: ”mâncăm ce putem. Haine nu mai cumpărăm. Decât nici ciorapi, nici nimic, decât ne plătim datoriile”.

Acestea sunt doar câteva exemple dintre miile de situații pe care jurnaliștii Realitatea PLUS le-au făcut cunoscute în lumea întreagă în ultimul an. Nu sunt cele mai plăcute imagini și au ceea ce numim „un impact emoțional puternic”, dar reprezintă România Reală, de care oamenii politici uită.

Înainte de votul care a adus o întrerupere de 3 ore a programului obișnuit al Realității PLUS, unul dintre membrii CNA a făcut afirmații grave. Opinia acestuia a fost exprimată atunci când reprezentantul Televiziunii Poporului nu mai era prezent în ședință.

”Discutam despre care este politica editorială a postului în emisiunile pe care le-am analizat. Și am ajuns la concluzia că nu e politică editorială. Este politică. Postul face politică. Punct. Aici nu e vorba despre jurnalism”, a spus Mircea Toma, membru CNA.

Accentul pe perioada de dinaintea cursei pentru Primăria Capitalei, la care a participat Anca Alexandrescu, a fost pus abia la finalul ședinței, când reprezentantul Realitatea PLUS nu mai putea să aducă argumente în ședința CNA. De altfel, unul dintre membrii consiliului a subliniat un element extrem de important: faptul că Anca Alexandrescu nu a fost prezentată pozitiv pe niciunul dintre celelalte posturi de televiziune.

”Invit pe cei de față sau pe cine dorește să îmi spună vreo televiziune care a prezentat pe candidata Anca Alexandrescu în mod pozitiv, în afară de Realitatea. Putem să spunem foarte bine că practic toate celelalte televiziuni care s-au implicat în campanie au exagerat în hăituirea și demonizarea ei”, a afirmat Georgică Severin, membru CNA.

Suspiciunile legate de faptul că ședința CNA a fost doar de formă, iar rezultatul era decis înainte ca aceasta să aibă loc, sunt întărite de afirmațiile vicepreședintelui CNA, Valentin Jucan. Chiar înainte de votul membrilor consiliului, acesta stabilise deja data la care se va aplica sancțiunea.

”Fac un foarte scurt rezumat. Propunerea este de difuzare a textului sancțiunii timp de 3 ore, bănuiesc că joia viitoare dacă trece la vot sau vedem după. Stabilim asta după vot”, a menționat Valentin Jucan.

Chiar și după vot, nu a existat nicio dezbatere vizibilă cu privire la data aplicării sancțiunii.

”Astăzi e miercuri. Joia viitoare pe 19. E ok ca termen de redactare?”, a transmis vicepreședintele CNA.

Doar doi membri CNA au votat împotriva sancțiunii pentru Realitatea PLUS.

”Consider că această sancțiune este complet exagerată. Mai ales că este vorba de o situație legată de rezultatul unor alegeri care s-au încheiat acum două luni. Din nefericire, această sancțiune nu are nici pe departe efectul pe care și-l doresc unii. Va avea un efect contrar și în același timp va da și o senzație probabil greșită, inerentă de răzbunare pentru rezultatele electorale”,a conchis Georgică Severin.